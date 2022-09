Aéroports : avec les gendarmes du ciel

Des tireurs d'élite doivent sécuriser l'arrivée d'un vol sensible. Leur bureau ? Il se trouve sur les toits des aéroports. Perchés à 25 mètres au-dessus des pistes, rien ne les échappe. De leur position haute, ils sont les anges gardiens de leurs collègues, au sol. Leur mission du jour est de protéger une personnalité politique. Des équipes d'élites, comme celle qu'on a suivie, il y en a partout en France. À l'autre bout de l'aéroport, une fuite de liquide de refroidissement vient d'être repérée sur l'un des réacteurs. L'avion est immobilisé. Il y a un risque d'incendie. Alors, deux camions de pompiers sont prêts à intervenir. Pour limiter le danger, les gendarmes s'assurent que personne n'approche de l'avion. Les gendarmes interviennent aussi dans les couloirs et halls de l'aéroport, avec parfois des collègues, au flair redoutable. À Roissy-Charles-de-Gaulle, six chiens ont été formés pour reconnaître une odeur précise. Vous verrez de tels dispositifs bientôt, dans tous les aéroports français. À deux ans des Jeux olympiques de Paris, la gendarmerie des transports aériens va généraliser et développer ce moyen de détection efficace. TF1 | Reportage R. Maillochon, E. Fourny, C. Souhaut