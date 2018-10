Aéroports départementaux : le grand fiasco

Avec les contraintes budgétaires, les petits aéroports sont de plus en plus fragiles. Depuis 1993, une dizaine de plateformes ont dû cesser toutes activités. En effet, parmi les 120 petites plateformes qui existent encore dans notre pays, un record en Europe, seuls 17 sont rentables. Les restes sont très peu fréquentés et coûtent chers aux contribuables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.