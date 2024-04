Aéroports : des milliers de passagers bloqués loin de chez eux

Rejoindre Paris depuis la Pologne en car, Guillaume et sa famille ne s'y attendaient pas. Ils n'avaient pas le choix, leur vol retour a été annulé. Système D pour certains, d'autres ont dû mettre la main à la poche, plusieurs milliers d'euros pour Julien et ses amis, en vacances à Venise. C'est le prix pour de nouveaux billets et une nuit de plus sur place. Bloquée en Angleterre, Véronique devait rentrer à Bordeaux. Mais là-bas, près d'un vol sur deux est annulé. Le seul retour possible, c'est ce lundi 29 avril. Elle va donc rater une journée de travail. C'est la pagaille toute la journée dans les aéroports français. Celui de Biarritz était totalement fermé. À Marseille, certains se sont reportés sur le car. Au matin de ce jeudi 25 avril, Paris-Orly était quasi désert. Seuls quelques voyageurs, venus avec l'espoir de trouver un nouveau vol, s'y trouvaient. La direction générale de l'Aviation civile promet un retour à la normale dans tous les aéroports de France dès six heures du matin, ce vendredi 26 avril. TF1 | Reportage L. Cloix, D. Krier, A. Basar