Aéroports : la grande pagaille cet été ?

Un risque de K.O cet été dans le transport aérien. Voilà ce que redoutent les pilotes de la compagnie EasyJet, dans une lettre adressée à leur direction. Selon eux, il manque du personnel pour faire face à la très forte reprise du trafic cet été. "Des centaines d'employés en détresse nous remontent des situations chaotiques, à des niveaux jamais atteints", affirment-t-ils. La direction de la compagnie a annoncé une centaine d'embauches supplémentaires pour éviter des annulations de vols, des retards et des files d'attente à rallonge, comme ce fut le cas en Angleterre ces derniers jours. Mais en France aussi, la situation se complique. Par exemple, un passager part en vacances vendredi 17 juin. Mais sa compagnie l'a d'ores et déjà averti. Si vous prenez l'avion cet été, armez-vous aussi de patience ! La situation va être tendue et surtout au niveau des passages de sécurité. Il manque des agents. Personne n'avait anticipé autant de voyageurs dès maintenant. Les aéroports parisiens sont, par exemple, en sous-effectif. Arriver en avance, c'est la seule solution. La suite dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | Reportage P. Gallaccio, J. Duong, J.P. Héquette