Aéroports : le business des bagages oubliés

Chaque jour, à 14:00, le magasin ouvre un bagage devant des clients intrigués. Ouvrir une valise perdue par un voyageur, c'est comme ouvrir une boite de chocolats, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. En occurrence, ce jour-là, c'est plutôt une mauvaise pioche. Ce magasin en a fait sa spécialité. Elle vend des objets de bagages jamais réclamés. En plein cœur de l'Alabama rurale, c'est une adresse connue et reconnue aux Etats-Unis. Le magasin reçoit près d'un million de clients par an, venus de tout le pays. Tous ces rayons sont remplis d'objets que les voyageurs du monde entier sont peut-être encore en train de chercher. C'est le royaume des bonnes affaires. Les tarifs sont en bas, jusqu'à 80% en moins sur le prix d'origine. Une idée pas négligeable en cette période d'inflation. Mais avec 7 000 nouveaux objets chaque jour, c'est surtout une formidable usine à histoire. Qui a bien pu perdre et ne jamais réclamer ces casques de moto ou ce tableau de Basquiat ou encore ces skis nautiques ? Un rubis monté en bague est l'objet le plus cher de la boutique. La valeur marchande étant de 40 000 euros, le bijou est finalement vendu à 20 000 euros. Après ce reportage, vous ferez sûrement attention à bien étiqueter vos bagages et à garder les objets de valeur avec vous. Sinon, vous savez désormais où il risque de finir. T F1 | Reportage A. Monnier, J, Asher