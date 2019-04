Aéroports : pourquoi sont-ils si convoités ?

La privatisation d'Aéroports de Paris initiée par le gouvernement a essuyé beaucoup de critiques au sein de l'opposition. Les députés vont procéder au vote le jeudi 11 avril concernant ce projet. Ce qui est certain, ces aéroports aujourd'hui publics font l'objet de convoitises des investisseurs privés. Pourquoi un tel engouement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.