Affaire Alec Baldwin : l'assistant réalisateur au centre de l'enquête

Alec Baldwin était assis sur un banc du décor. Il répétait seul la scène à venir. Celle où il devait manier une arme et la pointer vers la caméra. À quelques mètres de là, le réalisateur et sa directrice de la photographie préparent les écrans de contrôle, les caméras. Quand soudain, une forte explosion. Il est blessé et saigne. À côté de lui, Halyna Hutchins est touché au ventre. Elle décédera quelques heures plus tard après avoir été transféré à l'hôpital. Le rapport préliminaire commence à reconstituer le fil des événements et confirme que le drame n'a pas été filmé par les nombreuses caméras présentes sur le tournage. Selon plusieurs témoignages, l'arme en question était vérifiée le matin même. Mais aucune certitude qu'elle ait été de nouveau sécurisée juste avant le tournage de la scène en question. Les enquêteurs ont saisi trois revolvers et des munitions utilisées sur le plateau ainsi que des accessoires tâchés de sang. Aucune charge n'a été retenu contre qui que ce soit. Mais l'assistant-réalisateur est au cœur des questions. La suite dans la vidéo ci-dessus.