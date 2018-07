Affaire Benalla : l’Élysée dans l'embarras

Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron, devait être un simple observateur durant les manifestations du 1er mai 2018. Il s'est pourtant montré particulièrement agressif au milieu des CRS. Il a notamment frappé un homme, mais il n'avait aucune légitimité pour intervenir. L'affaire prend de l'ampleur et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Le président quant à lui n'a pas voulu faire de commentaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.