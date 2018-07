Affaire Benalla : les réactions des députés après les auditons à l'Assemblée nationale

Gérard Collomb et Michel Delpuech ont répondu, ce lundi 23 juillet, aux questions de l’Assemblée nationale sur l’affaire Benalla. Ils ont estimé que l'Élysée était la seule autorité compétente. Les députés de l'opposition, eux, n'ont pas été convaincus. Selon Jean-Luc Mélenchon, le président de La France insoumise, "les dirigeants de l'État et du gouvernement refusent d'assumer leurs responsabilités politiques". Le député de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, lui, a dénoncé une situation "inquiétante". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.