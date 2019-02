Affaire Benalla: le Sénat accable l'Élysée

C'est un réquisitoire du président de la Commission d'enquête du Sénat. Dès le départ, Philippe Bas attaque fort et sans détour, sa cible, l'Élysée. Après plus de six mois de travaux et 34 auditions, la commission cumule les critiques dans la gestion de cette affaire. Du côté du gouvernement, son porte-parole, Benjamin Griveaux n'a pas tardé à démentir ces accusations. Le Sénat envisage maintenant la saisie de la Justice pour parjure d'Alexandre Benalla. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.