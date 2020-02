Affaire Benjamin Griveaux : Piotr Pavlenski et sa compagne mis en examen

Les deux principaux protagonistes, Alexandra de Taddeo et Piotr Pavlenski ont été mis en examen ce mardi 18 février. Ils ont été remis en liberté ce soir, mais sont placés sous contrôle judiciaire. Pour le moment, la piste d'un obscur commanditaire est écartée, mais l'analyse des téléphones portables du couple de suspects devrait permettre de livrer aux policiers les clés de l'énigme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.