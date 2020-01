Affaire Carlos Ghosn : pourquoi a-t-il décidé de s'exprimer ?

Carlos Ghosn tente de défendre son épouse Carole. Il tente de la dédouaner, alors qu'elle a été mise en cause par plusieurs médias dans l'organisation de l'évasion rocambolesque de l'ancien patron de Renault-Nissan. En attendant la conférence de presse, dans la semaine du 6 janvier, la pression médiatique est de plus en plus forte chaque jour sur la famille de sa conjointe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.