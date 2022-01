Affaire Chahinez : cinq policiers en conseil de discipline

En mai dernier à Mérignac près de Bordeaux, une femme prénommée Chahinez a été assassinée par son ex-mari. Elle avait pourtant déposé plainte un mois et demi plus tôt. Cinq policiers sont convoqués en conseil de discipline ce mardi. Il est reproché à l’un des agents des erreurs d'appréciation dans l'enquête. Le gardien de la paix, qui a mal recueilli cette plainte, avait lui-même été condamné pour violence conjugale. Lui a déjà été radié de la police. Il est également reproché à deux commissaires de ne pas avoir alerté sur la condamnation du policier, ayant enregistré la plainte de la victime. L'un a écopé d’un avertissement et l'autre une suspension temporaire de trois jours avec sursis. Pour les syndicats, ces sanctions devraient également toucher l'institution judiciaire. “Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une obligation d'information du côté de la chaîne pénale pour dire attention : ‘tel individu dangereux va sortir ou tel individu a été condamné, il ne faut plus qu'il travaille dans tel périmètre’. Est-ce qu’aujourd'hui, il y a tous les outils juridiques pour empêcher tout ça ? La réponse est non”. Ces propositions de sanctions sont saluées par la famille de Chahinez. “Ça vient caractériser les manquements au sein de cette enquête qui s'expliquent, me semble-t-il par une absence de suivi et de contrôle dégradé, qui a conduit à une inaction absolument terrible., Puisque cela a permis à l'auteur des faits de préparer son passage à l'acte”. Les sanctions définitives seront décidées dans les prochaines semaines après la signature du ministre de l'Intérieur. TF1 | Reportage T. Malandrin, C. Devaux, S. Maloiseaux, C. Arfel, S.L. Cohen, S. Deshaies, A. Kiraly