Affaire Chouviat : où en est l’enquête sur la mort du livreur ?

Le père de la victime évoque une première victoire. Les enquêteurs se sont notamment appuyés sur une vidéo tournée par une policière qui fait partie de l'équipage. Pour l'avocat de deux des policiers mis en cause, ses clients ont toujours plaidé l'accident. Une expertise audio sera bientôt menée. Elle devra dire si les policiers ont entendu ou non Cédric Chouviat leur dire "j'étouffe" à sept reprises.