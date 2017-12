Affaire Crédit lyonnais: Bernard Tapie et cinq autres personnes sont renvoyés en correctionnelle

Bernard Tapie et cinq autres personnes seront bien jugés en correctionnelle. C'est le dernier rebondissement de l'affaire concernant l'arbitrage controversé, qui avait permis à l'homme d'affaires de recevoir 404 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit lyonnais. L'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard, figure parmi les autres personnes poursuivies. Il était à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'Économie Christine Lagarde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.