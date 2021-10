Affaire Daval : les parents d’Alexia livrent leur vérité

Ce gendre parfait qu'ils aimaient comme un fils s'est révélé être un meurtrier. Celui de leur fille Alexia. L'album photo de son mariage avec Jonathan Daval est devenu insoutenable à regarder pour Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. "Il se fait passer pour une petite chose, un petit gars bien gentil, fragile. On se sent coupable de ne pas avoir vu le manège de Jonathan", regrettent-ils au micro de TF1. Quatre ans après le meurtre de leur fille, Isabelle et Jean-Pierre sont convaincus qu'ils ont été manipulés pendant des années par Jonathan Daval, jusqu'au soir du dernier dîner qu'ils ont partagé tous ensemble. "Jonathan a l'habitude de boire un petit cognac en dernier ou un petit alcool blanc avant de quitter la table puis de rentrer à la maison. Et ce soir-là, bizarrement, il a refusé ce verre. Et puis on l'a charrié un petit peu avec refus, on imagine plein de choses après. Est-ce qu'il n'a pas bu ce verre parce qu'il savait que...", poursuit Jean-Pierre. Ce détail anodin hante les parents d'Alexia. Jonathan Daval tuera sa femme quelques heures plus tard ce soir-là. C'est le début de deux ans d'enquête qui a parfois mis en doute la personnalité de leur fille, décrite comme écrasante par l'avocat de son meurtrier. "Elle est morte sous le coup de son mari. Elle a pris dix à quinze coups de poing dans la figure. Elle a été étranglée cinq minutes. C'est insupportable qu'on dise qu'elle est une personnalité écrasante", déplore Isabelle. Les parents d'Alexia ont décidé d'écrire ce livre en sa mémoire. Isabelle et Jean-Pierre y voient aussi une forme de thérapie, un ultime hommage à leur fille disparue.