Affaire de la sextape : Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis

Les avocats de Karim Benzema affichent un esprit tranquille au tribunal correctionnel de Versailles ce mercredi matin. Cependant, après une demi-heure d'audience, ils disent leur colère. Et pour cause, l'attaquant vient d'être condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Me Sylvain Cormier parle d'une "peine très sévère, injuste, sans preuve", se disant "assez sidéré" par le jugement. Victime dans cette affaire de chantage autour d'une vidéo compromettante, Mathieu Valbuena se dit soulagé. Karim Benzema, lui, a immédiatement décidé de faire appel. La sanction est donc suspendue. Reste l'ombre de cette condamnation au tableau et la question de savoir si l'attaquant doit continuer à être sélectionné en équipe de France. Depuis son retour en sélection nationale, Karim Benzema est un élément majeur du dispositif. Et Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football l'affirme haut et fort, il ne le sanctionnera pas sportivement. Sauf blessure, nous avons toutes les chances que le buteur de l'équipe de France soit sur la pelouse lors de la Coupe du monde dans un an. T F1 | Reportage F. Agnès, M. Tovmassian, P. Géli.