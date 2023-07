Affaire Delon : la contre-attaque d'Hiromi Rollin

Elle a décidé de ne pas se laisser faire. Hiromi Rollin se dit profondément meurtrie par les accusations qui la visent. Dans un document rédigé par son avocat et transmis à la justice, elle assure avoir été la compagne de l'acteur, et pas une "dame de compagnie", les termes des enfants Delon. Quelle était exactement la nature de leur relation ? Dans une interview télévisée diffusée il y a deux ans, Alain Delon évoquait justement leur liaison. Au côté d'un de ses fils, sur une photo, le monstre sacré du cinéma et Hiromi Rollin semblent en effet très proches, une proximité constatée par les habitants de Douchy, où ils ont vécu ensemble. Visée par une enquête préliminaire, notamment pour des faits de harcèlement moral et d'abus de faiblesse, l'artiste japonaise s'interroge sur les motivations de l'acteur. Hiromi Rollin, présumée innocente, a porté plainte à son tour et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. TF1 | Reportage A. Bourdarias, R. Rosso