Santé d'Alain Delon : ces SMS qui en disent long

D'un côté les fils, de l’autre la fille. Les enfants Delon se déchirent au sujet du traitement médical de leur père. Anthony Delon déclare ce matin du jeudi 11 janvier : “Nous avons tous les trois décidé, avec l’accord de mon père, d'arrêter un traitement qui était en train de le tuer”. Mais selon l’avocat d’Alain Delon, Me Christophe Ayela, ce sont les fils de l’acteur qui ont décidé d’arrêter le traitement médical l’été dernier. Il vient de faire un signalement judiciaire pour mise en danger d'Alain Delon, après avoir reçu un courrier de son médecin suisse il y a trois jours. Nous avons pu nous procurer des sms échangés entre les trois enfants en juillet dernier où ils évoquent un traitement de chimiothérapie. Anthony, l'aîné, déclare vouloir “arrêter immédiatement la chimio de leur père et le nourrir avec des jus de fruits et légumes pour pallier ses carences”. La suite de ces échanges est à découvrir dans notre vidéo. Y a-t-il eu depuis un accord entre les trois enfants pour arrêter le traitement de leur père comme le déclare Anthony Delon ? Une mise sur la protection judiciaire a été demandée de part et d’autre. Le parquet de Montargis vient de saisir un médecin afin d’évaluer la situation de l’acteur de 88 ans. TF1 | Reportage S. Chevallereau,, M. Belot, S. de Vaissière.