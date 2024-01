Affaire Delon : une famille se déchire

Cela fait maintenant trois jours que les reproches et la mise en cause par média ou avocats interposés séparent le frère et la sœur. Tout commence le jeudi 4 janvier avec Anthony. Dans une interview à Paris Match, il annonce avoir déposé une main courante contre sa sœur. Leur père, Alain Delon aurait passé des tests et ne serait plus totalement lucide, chose qu’Anouchka aurait dissimulée. Le jour même, Anouchka Delon porte plainte pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menace et harcèlement. La fratrie se déchire. La fortune d'Alain Delon pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d’euros. Le vendredi 5 janvier, Anthony Delon reprend la parole. Le frère Delon accuse sa sœur de pousser leur père à quitter la France pour aller vivre en Suisse uniquement pour des raisons fiscales. Le système fiscal Suisse sur les successions est effectivement favorable à Anouchka Delon. Mais l'avocat de la jeune femme dément catégoriquement toute manipulation de la part de sa cliente. TF1 | Reportage S. De Vaissière