Affaire Delphine Jubillar : ce que l’on sait des dernières heures avant sa disparition

Sur cette photo inédite que nous nous sommes procurée, Delphine Jubillar est au volant de sa voiture, quelques heures avant sa disparition. Cette image a été captée par la caméra d'un parking d'Albi. Nous sommes le mardi 15 décembre 2020, il est 10h23, la jeune infirmière est en ville pour faire quelques courses. On la voit dans cette image dans la bande de sortie du parking. Delphine s'apprête à rentrer à Cagnac-les-Mines où elle habite. Elle doit retrouver une amie pour boire un café. Son entourage l'ignore, mais la jeune mère de famille échange aussi des messages avec son nouvel amoureux. Une journée ordinaire, jusqu'au début d'après-midi où Delphine Jubillar reçoit un message d'un numéro inconnu. Il s'agit de la compagne de son amant. Elle vient de découvrir leur relation, et contre toute attente, elle l'accepte. La jeune infirmière, en instance de divorce, s'apprête à tourner une page de sa vie. Quitter Cédric, son mari, pour s'installer avec celui qu'elle aime. À 19h15, son amant, décide d'acheter du vin pour célébrer la nouvelle. En attendant que sa nouvelle vie se concrétise, Delphine doit sauver les apparences. Son mari, Cédric est rentré un peu plus tôt. La famille dîne. Elle et son fils de six ans s'installent ensuite devant la télévision. Il est 22h54, les deux amants se souhaitent bonne nuit. La suite de la soirée, c'est le fils aîné du couple qui la raconte. Face aux enquêteurs et aux juges, le petit garçon dit avoir vu ses parents se disputer. 04h10 du matin, Cédric appelle la gendarmerie. Nous avons reconstitué son échange avec l'opérateur. À leur arrivée, quelques minutes plus tard, les gendarmes découvrent le sac à main de la jeune femme, sa carte bancaire et ses papiers d'identité, ses lunettes de vue brisées en plusieurs morceaux. Face aux enquêteurs, Cédric niera s'être disputé avec elle. Ce mobile est privilégié par la justice. À ce jour, Cédric Jubillar reste présumé innocent. TF1 | Reportage R. Bey, V. Pierron