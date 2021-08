Affaire Delphine Jubillar : où en est l’enquête ?

Il est derrière les barreaux depuis deux mois et clame toujours son innocence. Cédric Jubillar est mis en examen pour homicide volontaire sur sa femme Delphine, 33 ans, disparue le 16 décembre dernier. Il n'y a eu ni aveux ni corps retrouvé ni preuves irréfutables. Mais une série d'éléments troublants comme la couette de Delphine, placée dans la machine à laver juste avant l'arrivée des gendarmes la nuit de la disparition. Or, les avocats de Cédric Jubillar reprochent à l’enquête d'avoir trop tardé. “La couette n’a toujours pas à ce jour fait l'objet d'une expertise biologique, puisque cette couette n'a été adressée au laboratoire que fin juillet dernier”. Pour la deuxième fois, ses avocats viennent de demander sa remise en liberté. Selon eux, le dossier est vide. Y a-t-il eu une dispute violente entre les deux époux le soir de la disparition ? C'est ce qu'ont déclaré leur fils de 6 ans ainsi que deux voisines. Des témoignages peu crédibles selon la défense. Leurs proches évoquent pourtant des tensions fortes dans ce couple alors en train de se séparer. La mère de Cédric a rapporté les menaces de mort de son fils. Les amis de sa femme se souviennent elles aussi des propos agressifs. “Il m’a dit : ‘il y a des choses qui vont changer, elle veut divorcer, elle va voir ce qu'elle va voir, elle veut jouer à ça, on va jouer à ça’”. Devant les enquêteurs, Cédric Jubillar a avancé plusieurs pistes, à savoir une fuite, un enlèvement et même un départ pour le djihad. Hypothèse vérifiée, mais rapidement écartée. Sur la possible fuite, les proches de la jeune femme n'y croient pas. “On ne va pas partir à 4h du matin, partir en plein nuit. Il pleuvait, c’était le couvre-feu. Non”. Grand consommateur de cannabis, au fil des auditions, Cédric Jubillar a tenu des propos contradictoires. Sera-t-il remis en liberté ? La justice donnera sa réponse d'ici huit à dix jours.