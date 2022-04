Affaire Delphine Jubillar : une expertise de ses lunettes disloquées accrédite la thèse d'une bagarre

Nouvel élément dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar. Ses lunettes ont été retrouvées disloquées en deux morceaux au domicile du couple à Cagnac-les-Mines (Tarn). Une branche a été découverte sous le canapé du salon et le reste posé sur la table de la cuisine, comme le montre les images reconstituées ci-dessus. Plus intriguant, le verre droit est détaché de la monture et le gauche entièrement rayé. Les experts ont analysé les lunettes. Ils ont pris un modèle identique à celui porté par l'infirmière disparue et l'ont soumis à un crash-test. Leur conclusion est formelle. Seule une charge dynamique comme une pression ou un coup porté depuis l'extérieur vers l'intérieur, entre les deux verres a pu causer les dommages constatés sur les lunettes de Delphine Jubillar. Un tournant de l'enquête pour l'avocat de l'oncle de la jeune femme. "On sait que le fils de Delphine confirme que sa maman portait les lunettes lorsqu'ils ont regardé une émission télévisée la veille au soir. Pour dire en langage clair qu'elle a reçu un ou plusieurs coups violents qui ont conduit à ce que les lunettes soient cassées. Par ailleurs, cette même direction générale de l'armement explique qu'au niveau du nez, la monture a aussi subi un choc important". Un version des faits niée par Cédric Jubillar depuis le début de l'enquête. Son avocate avance un autre élément qui écarte, selon elle, la piste d'une bagarre le soir de la disparition de l'infirmière. "Cédric Jubillar, dans les heures qui ont suivi la disparition, a été vu par un médecin légiste pour voir s'il y avait notamment des traces de défense ou de coups portés. Et il n'y a absolument rien qui a été retrouvé sur le corps de Cédric Jubillar. Selon nos informations, d'autres expertises biologiques sont en cours sur les lunettes. Jusqu'ici, aucune trace de sang n'y a été découverte. TF1 | Reportage R. Bey, M. Bazac, M. CHaize, J.V Fournis, F. Mignard, M. Stavelot, T. Bové, A. Dubail