Affaire des pizzas Buitoni : les excuses du PDG

Enfin, quelques mots d'excuse prononcés par le PDG de Nestlé France. Cette mère d'une victime les a découvertes dans la presse ce matin. "Pour moi, c'est stratégique. Je ne vois pas en fait la sincérité". Au mois de mars dernier, Mila, sa fille de 7 ans, est hospitalisée après avoir consommé une pizza de la marque Buitoni. À l'heure actuelle, au-delà des excuses, Sonia attend que les responsables soient condamnés. Au cœur d'un scandale sanitaire, Buitoni, leader français de la pizza surgelée, est suspecté d'avoir causé la mort de deux enfants et d'en avoir intoxiqué des dizaines d'autres. Après de longs mois de silence, le président du groupe mère, Christophe Cornu s'exprime enfin. "Plus qu'une crise, c'est un drame humain, où des familles et des enfants sont touchés. Je veux exprimer aujourd'hui ma plus profonde compassion. Et présenter mes excuses", dit-il. Promesse de Nestlé France, la création au 1er septembre d'un fond d'indemnisation pour les victimes d'infections alimentaires causées par la bactérie Escherichia coli. Une annonce encore trop floue pour Me Richard Legrand, avocat au barreau de Paris. "Nous ne connaissons même pas les montants qui sont proposés. Il ne faudra pas aussi que ces montants soient dérisoires. Nous n'avons pas encore tous les éléments et nous resterons extrêmement vigilants concernant ces propositions", prévient-il. Après la perquisition au sein d'une des usines de la marque qui avait révélé de grave manquement sanitaire. Une information judiciaire a été ouverte en mai dernier. L'enquête pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. TF1 | Reportage B. Guenais, C. Madronet, A. Guillet