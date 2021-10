Affaire du "Grêlé" : le plus ancien cold case de la police parisienne résolu ?

Une enquête vieille de 35 ans vient peut-être de se dénouer dans une maison de Grau-du-Roi. Mercredi 29 septembre 2021, un ancien gendarme s'y est donné la mort. Il aurait laissé une lettre avouant les meurtres attribués au tueur en série surnommé "le Grêlé". Le suspect, François V, avait quitté son domicile pour se réfugier à Grau-du-Roi après avoir été convoqué par la police en vue d'un prélèvement ADN. Rencontré par nos journalistes, un voisin dit avoir croisé sa fille. La première victime du Grêlé se nomme Cécile Bloch, 11 ans. Le 5 mai 1986, elle est retrouvée morte dans le souterrain terrain de son immeuble, poignardée et violée. Quinze ans plus tard, une expertise ADN relie ce meurtre à celui de deux autres victimes. Un quatrième meurtre et six viols suivront. Le tueur est difficile à cerner. L'ADN prélevé sur les scènes de crime il y a plus de trente ans est actuellement en train d'être comparé à celui du suspect. C'est peut-être la fin d'une attente insoutenable pour les victimes et leur famille. Les résultats des analyses sont attendus cette nuit.