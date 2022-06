Affaire du "grêlé" : pourquoi l'enquête n'est-elle pas terminée ?

Dans un carton, Luc Richard-Bloch garde les derniers souvenirs de sa petite sœur Cécile, tuée à l'âge de 11 ans. Paire de basket portée le jour du crime, stylos tombés de son cartable, ... Ces objets, la justice les avait gardés pendant 35 ans. Il ne les a récupérés qu'après le suicide de l'assassin de sa sœur, François Vérove, surnommé le Grêlé. Aujourd'hui, il ne lui reste que cette petite boîte comme seule réponse. Le Grêlé aura échappé aux enquêteurs toute sa vie. La justice lui attribue au moins trois meurtres et cinq viols commis en région parisienne à la fin des années 80. Ce tueur en série a mis fin à ses jours le 29 septembre 2021 dans une petite maison au mur décrépi, située dans la station balnéaire du Grau-du-Roi. Son geste, il l'a expliqué dans une lettre : "Après plus de 30 ans, le système judiciaire m'a rattrapé". Le Grêlé se suicide parce qu'il sait qu'il va être débusqué. Quelques jours avant sa mort, la justice établit une liste de 750 suspects. Tous sont convoqués pour un prélèvement d'ADN. François Vérove en a laissé sur toutes les scènes de crime. Il choisit donc la mort plutôt que la prison. Pour le frère de Cécile Bloch, ce suicide aurait pu être évité. Jusqu'au bout, le Grêlé sera passé entre les mailles du filet. Et si c'était parce que l'assassin était un membre des forces de l'ordre ? Pour Luc Richard-Bloch, les enquêteurs ont mis trop de temps à admettre que le tueur pouvait être l'un des leurs. Le frère de Cécile Bloch estime qu'il y a eu trop de ratés dans cette enquête. Il veut attaquer l’État pour faute lourde. Luc Richard-Bloch déposera plainte dans quelques mois. T F1 | Reportage S.L. Cohen, A. Gaudin.