Affaire du Mediator : a-t-on tiré des leçons du scandale ?

Depuis l'électrochoc du Mediator, les conditions de mise sur le marché des médicaments ont-elles changé ? Une fois autorisés, les médicaments sont-ils mieux surveillés ? Des comportements dus à la question des liens d'intérêts entre les laboratoires et les soignants ont-ils évolué ? Autant de questions se rapportent à l'affaire du Mediator. Les victimes attendent une décision exemplaire à l'issue de ce procès sans précédent qui a débuté ce lundi 23 septembre.