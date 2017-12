Affaire Maëlys : qui faut-il croire ?

Trois mois après la disparition de la petite Maëlys, que s'est-il vraiment passé dans la nuit du 26 au 27 août dernier à Pont-de-Beauvoisin en Isère ? Lundi soir, Me Alain Jakubowicz, l'avocat du principal suspect a démonté point par point la version du procureur. Alors, qui faut-il croire ? Retour sur un dossier très complexe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 05 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.