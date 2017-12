Affaire Maëlys : l'avocat du principal suspect contre-attaque

Contre-offensive dans l'affaire Maëlys. Une fillette qui a disparu au cours d'une fête de mariage organisée à Pont-de-Beauvoisin en Isère il y a trois mois. L'avocat du principal suspect Me Alain Jakubowicz a affirmé chez nos confrères de BFMTV que son client n'a pas pu enlever la petite fille. D'après lui, la silhouette apparaissant sur une vidéo de surveillance n'est pas celle d'une enfant, mais d'une femme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 04 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.