Affaire Maëlys : le principal suspect est entendu dans une autre affaire de disparition

Mis en examen dans l'affaire Maëlys, Nordahl Lelandais a été extrait de sa cellule ce lundi 18 décembre 2017 pour être interrogé dans autre affaire de disparition. Celle d'un jeune chasseur alpin qui a disparu en avril dernier à Chambéry. Des perquisitions ont été menées dans sa cellule et à son domicile.