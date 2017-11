Affaire Maëlys : le suspect est mis en examen pour meurtre

Il y a trois mois, Maëlys, une fillette de neuf ans disparaissait sans laisser de trace lors d'un mariage. L'unique suspect a été confronté, ce jeudi 30 novembre, à des juges d'instruction. Nordahl Lelandais, ancien maître-chien de l'armée, n'est plus mis en examen pour enlèvement mais pour meurtre. Il a continué de nier les faits au cours de son audition, qui a duré près de dix heures. Les nouveaux éléments de l'enquête en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.