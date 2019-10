Affaire Epstein : un agent de mannequins français accusé d'agressions sexuelles

Jean-Luc Brunel, ancien patron d'une agence de mannequin et ami de Jeffrey Epstein, est aussi accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Elles affirment qu'il avait joué un rôle de rabatteur pour le milliardaire américain décédé l'été dernier. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Une première plainte a été déposée contre lui pour harcèlement sexuel mardi 15 octobre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.