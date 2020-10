Affaire Estelle Mouzin : Michel Fourniret et son ex-épouse de retour sur les lieux du crime

Début d'une semaine peut être décisive dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret et son ex-épouse Monnique Olivier ont été emmenés ce lundi dans les Ardennes avec un important dispositif policier. Dans la maison de Ville-sur-Lumes en juin, les enquêteurs ont retrouvé l'ADN de la fillette sur un matelas. Elle avait neuf ans quand elle disparait devant une boulangerie de Guermantes en 2003. Le tueur en série avoue finalement être coupable en janvier dernier, 17 ans après le crime. Mais où est le corps ? Seul le tueur le sait et pour l'instant, il se tait. Si les enquêteurs l'emmènent sur les lieux, c'est pour le faire parler de crime vieux de dizaines d'années qu'il confond parfois. "Quelquefois il racontait une histoire qui mélangeait deux meurtres, donc il n'aime pas être pris en défaut de se tromper. Michel Fourniret ne peut pas se tromper. Déjà raconter une histoire dont il n'a pas exactement le souvenir ou qui peut confondre avec d'autres, il a du mal à le faire", explique Me Didier Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin. Pour que le tueur en série se souvienne des viols, des meurtres, des corps, il va falloir l'emmener sur tous les lieux où il a pu sévir. D'abord dans la maison de Ville-sur-Lumes, mais dans les Ardennes, le couple possédait aussi un terrain vague à Floing, un appartement à Sedan et le château du Sautou où ils ont déjà enterré deux victimes. Les enquêteurs ont retrouvé les corps en 2004. C'est Michel Fourniret qui leur avait indiqué sans aucune hésitation où creuser.