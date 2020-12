Affaire Estelle Mouzin : nouvelles fouilles au château du Sautou

Perdu au milieu de la forêt ardennaise, le château du Sautou reste caché des regards. C'est pour ça justement que Michel Fourniret l'avait acheté à la fin des années 80. Les fouilles pour retrouver les corps d'Estelle Mouzin se déroulent dans le parc et elles dureront toute la semaine. Didier Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin, a fait savoir que des pelleteuses, des militaires, un archéologue et une anthropologue sont présents sur les lieux. Des moyens à la hauteur du choc provoqué par la disparition de la jeune fille. Cela fait 17 ans que la fillette a été enlevée. L'affaire a ému toute la France entière. L'enquête n'allait nulle part jusqu'en mars 2020 et les aveux de Michel Fourniret. D'après le tueur, le corps serait autour du château du Sautou. En 2004, le tueur en série avait dévoilé du bout du doigt l'emplacement de deux victimes. Cette fois, les choses sont différentes, car le tueur n'est pas là pour aiguiller des recherches. À 78 ans, il est malade à l'hôpital et trop faible pour être emmené. Les enquêteurs sont donc seuls face à une zone de fouille de trente kilomètres carrés dont la moitié de forêt.