Affaire Gailhaguet : le scandale dans le patinage tourmente la fédération

La patineuse Sarah Abitbol accuse l'un de ses premiers entraîneurs Gilles Beyer de l'avoir violé lorsqu'elle était mineure. Cinq jours après ces révélations, la ministre des Sports a convoqué ce lundi le président de la Fédération française des sports de glace. Roxana Maracineanu pointe un dysfonctionnement général et s'interroge sur le fait que l'entraîneur visé ait pu continuer d'exercer jusqu'à très récemment. Les instances officielles étaient-elles au courant ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.