Affaire Gérard Depardieu : une tribune fait polémique

Depuis 50 ans, Gérard Depardieu survole le monde du cinéma avec un statut d'icône. Aujourd'hui, toute est remise en cause par des accusations de viols et d'agressions sexuelles. Dans une tribune publiée par Le Figaro, 56 artistes prennent sa défense. Pierre Richard, Carla Bruni, Emmanuelle Seigner, ou encore Jacques Dutronc dénoncent une cabale contre l'acteur. L'académicien Jean-Marie Rouart a signé la tribune. Il craint que l'acteur ne puisse plus tourner. Concrètement, le comédien a été mis en examen en décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles. Les faits remonteraient à 2018. Depuis, trois autres plaintes ont été déposées contre lui et en tout une quinzaine de femmes l'accusent publiquement des mêmes faits. L’acteur clame son innocence. Autre prise de position plus inattendue, c'est celle d'Emmanuel Macron la semaine dernière. "C'est un immense acteur (...) je le dis en tant que président de la République et en tant que citoyen, il rend fière la France.", a-t-il déclaré. Les associations féministes trouvent ces soutiens indécents. Elles insistent sur la difficulté d'oser témoigner pour les femmes agressées. Elles publieront une tribune ce 27 décembre, dans le journal Le Monde. TF1 | Reportage S. Bougriou, L. Attal, A. Ponsar