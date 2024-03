Affaire Grégory : à quoi peuvent servir les nouvelles analyses ?

Depuis 40 ans, les parents de Grégory espèrent une avancée décisive. Régulièrement, ils demandent à la justice d'exploiter de nouvelles pistes et ça commence par l'ADN. Tous les ADN ont-ils été comparés ? Sur la cordelette qui liait les mains de Grégory, sur son anorak, les gendarmes ont prélevé plusieurs ADN. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils n'étaient pas comparés avec tous les protagonistes de cette affaire. Les magistrats viennent donc de demander un nouveau test ADN sur six nouvelles personnes de l'entourage dont un oncle de Grégory, comme l'explique le Général François Daoust, ex-commandant du pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. Il existe aussi une autre à piste à creuser, celle de la voix du corbeau. L'intelligence artificielle peut-elle aider à identifier le corbeau ? C'est un des espoirs des parents de Grégory, retrouver des personnes à l'origine d'un message laissé sur le répondeur, après sa mort. Pour l'avocate de ses parents, l'intelligence artificielle pourrait aider à comparer les voix. Mais selon des experts, ce n'est pas si facile à réaliser. La tâche semble très compliquée, presque impossible. Pourtant, la justice vient de demander à nouveau à un collège d'experts de se prononcer sur la possible exploitation de ces messages audio. TF1 | Reportage G. Chieze, A. Guillet