Affaire Grégory : la science pourra-t-elle percer le mystère ?

Une cordelette, un anorak, des chaussures, des timbres ou encore une lettre écrite par un corbeau, et si la résolution de l’affaire Grégory venait de la preuve scientifique. À l’heure des protagonistes vieillissants et des mémoires défaillantes, l’analyse de ces objets reste, sans doute, le dernier espoir. Nous sommes à l'institut de recherches criminelles de la gendarmerie, sur ces rayons, 240 000 de scellés d’affaires non-résolues, de cold case, conservés soigneusement pendant 40 ans. Ce caleçon, cette couverture ou ce mégot de cigarette, prélevés dans d’autres affaires n’ont pas encore livré leur suspect, mais parleront peut-être un jour. Faire parler notamment l’ADN. Dans l’affaire Grégory, même 37 ans après, les traces abîmées pourront encore être analysées grâce à cet outil. Et à partir d’un empreinte ADN, on peut même actuellement établir un portrait-robot, le sexe, l’âge à deux ans près, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, les origines bio-géographiques,... Grégory est-il mort noyé dans la Vologne ou était-il déjà mort lorsqu’on l’a jeté à l’eau ? Diverses analyses, notamment sur les lettres du corbeau, sont actuellement en cours, les analyses de la dernière chance.