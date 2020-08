Affaire Jacob Blake : les boycotts des sportifs américains se multiplient

Aux États-Unis, le mouvement de protestation autour de l'affaire Jacob Blake prend chaque jour de l'ampleur. Pour rappel, cet homme noir de 29 ans a été grièvement blessé par un policier blanc qui lui a tiré dans le dos à sept reprises dimanche 23 août. Depuis mercredi, la contestation s'est déplacée sur le terrain du sport professionnel. Certaines équipes de basket ont décidé de ne pas jouer pour dénoncer les bavures policières et toute cette violence. La joueuse de tennis, Naomi Osaka, a également refusé de participer à un tournoi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.