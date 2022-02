Affaire Jubillar : au cœur des recherches pour retrouver Delphine

Les mêmes fouilles et le même dispositif exceptionnel sont déployés sur la commune de Cagnac-les-Mines depuis maintenant deux semaines. Des hectares de terrain sont quadrillés. Militaires, équipes cynophiles, ... Au total, une centaine d'hommes sont mobilisés pour retrouver le corps de Delphine Jubillar. Une scène à laquelle les habitants de Cagnac-les-Mines ont fini par s'habituer. Il y a d'abord eu les abords d'une ferme au sud de la commune. Environ dix hectares sont passés au peigne fin. Selon un ancien codétenu de Cédric Jubillar, ce dernier lui aurait confié y avoir caché le corps. Mais aucune trace de l'infirmière n'a été retrouvée. Depuis plusieurs jours, les gendarmes s'activent désormais près du cimetière de Cagnac-les-Mines et d'un parc photovoltaïque. Selon nos informations, ces fouilles devraient s'arrêter vendredi. Cependant, il est difficile de perdre espoir pour l'entourage de l'infirmière. C'est le cas de Samantha Iquet. Elle était une voisine des Jubillars et s'occupait de leur fils aîné au centre de loisir. La fin des fouilles, mais l'enquête se poursuit, car la justice dispose désormais des données GPS du téléphone de Cédric Jubillar. Un historique de géolocalisation obtenu par les juges auprès de Google, avec l'aide de la justice américaine. Les enquêteurs étudient désormais les lieux où Cédric Jubillar s'est rendu durant les quatre mois précédant la disparition de sa femme. Une fois ces informations vérifiées, elle pourrait permettre de savoir s'il s'est rendu plusieurs fois à un même endroit. Les avocats de la partie civile comptent beaucoup sur ces informations. T F1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet, M. Belot.