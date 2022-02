Affaire Jubillar : l'enquête va-t-elle rebondir ?

Une Peugeot blanche va-t-elle relancer l'enquête ? Elle appartient à un proche de Cédric Jubillar. C'est le même modèle que le véhicule du couple garé devant leur maison. Depuis hier, des experts de la gendarmerie analysent plusieurs traces prélevées dans cette voiture. Vont-ils trouver à l'intérieur l'ADN de l'infirmière disparue il y a plus d'un an ? C'est l'espoir de sa famille. Ce qui amènent les enquêteurs sur cette piste, ce sont les déclarations d'un détenu. Cet homme, surnommé Marco, affirme avoir reçu des confidences de Cédric Jubillar. Il lui aurait avoué avoir tué sa femme et s'être débarrassé de son corps. Les enquêteurs ont découvert un véhicule correspondant à la description du codétenu. Il appartient à l'un des amis de Cédric Jubillar, chez qui il se rendait régulièrement. Une hypothèse jugée fantaisiste par la défense. Les déclarations de ce codétenu seront au cœur des auditions de Cédric Jubillar. Demain, il sera entendu pour la troisième fois par les juges d'instruction. TF1 | Reportage S.L. Cohen - W. Wuillemin