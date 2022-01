Affaire Jubillar : les enquêteurs lancent des fouilles de grande ampleur

Ils sont arrivés en nombre ce matin. Dans un épais brouillard, les gendarmes ont débuté de nouvelles fouilles pour retrouver le corps de Delphine Jubillar. La zone de recherche se situe à 1,5 km du domicile du couple, atour d'une ferme à Cagnac-les-Mines, sur une zone d'environ 10 ha, l'équivalent de deux stades de France. Les moyens engagés sont colossaux. Au moins une centaine de gendarmes, des militaires spécialisés dans les fouilles, et des technologies de pointe. Cette ferme, brûlée au printemps dernier pour des raisons inconnues, déjà fouillée une première fois, est au cœur de l'enquête sur la disparition de l'infirmière. Les soupçons de l'enquêteur sont d'abord éveillés par cet échange entre Cédric Jubillar et sa nouvelle compagne qu'elle leur rapporte l'été dernier. Il lui aurait dit en rigolant qu'il avait enterré le corps dans la ferme qui a brûlé. Plus récemment, le voisin de cellule de Cédric Jubillar déclare que ce dernier lui a avoué avoir tué son épouse et caché le corps près d'un arbre sur l'exploitation agricole. Des déclarations remises en question par les avocats du principal suspect. Les fouilles sont programmées pour durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. TF1 | Reportage S. Chevallereau - I. Bornacin - A. Ponsar