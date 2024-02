Rebondissement dans l'affaire Jubillar : pourquoi l'enquête reprend

Trois ans que ses proches viennent se recueillir sur les lieux, fleurir l'entrée de sa maison. Les amis et voisins de Delphine Jubillar attendaient une date de procès, mais aujourd’hui, surprise, l'enquête reprend. Au cœur de ce rebondissement, un appel téléphonique est enregistré par l’administration pénitentiaire, entre un ancien codétenu de Cédric Jubillar et sa mère. Ils parlent de trois hommes, Sébastien, Sofiane et Mathieu, et suggèrent que les enquêteurs sont passés à côté de témoins. Notre équipe a reconstitué l’échange. Tous les trois devraient être auditionnés. Les enquêteurs entendront aussi un voisin du couple, celui-ci affirme qu’une pelleteuse a disparu en même temps que Delphine Jubillar. Enfin, un bâtiment situé à une trentaine de kilomètres du village du couple devrait être fouillé, deux médiums affirment que Delphine reposerait sur les lieux. Autant de pistes que de motifs d’espoir pour ses proches. Pour les avocats de Cédric Jubillar, il n’ y a toujours aucune preuve de sa culpabilité. TF1 | Reportage M. Bajac, P. Mislanghe, J.V. Fournis