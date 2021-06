Affaire Jubillar : pourquoi l’étau se resserre sur son mari ?

Depuis six mois, les enquêteurs se sont évertués à explorer toutes les autres pistes, en vain. Ils s'interrogent désormais sur la version et l'emploi du temps de Cédric Jubillar. Selon nos informations, les enquêteurs ont la preuve qu'il a utilisé son portable entre 22h et 4h, alors qu'il affirme être endormi. Cédric Jubillar, a-t-il été trahi par son téléphone ? L'homme est maintenant interrogé depuis 30 heures par les enquêteurs et des spécialistes du comportement. Tous cherchent à établir précisément ce qu'il s'est passé lors de la nuit du 15 au 16 décembre 2020. À Cagnac-les-Mines où vit le couple, les habitants s'interrogent. Le mobile d'un éventuel crime pourrait-être une violente dispute entre les deux époux à propos de leur séparation. Le couple était en instance de divorce, Delphine avait rencontré quelqu'un. L'autre hypothèse concerne des problèmes d'argent liés à la maison qu'ils étaient en train de construire. La famille de l'infirmière n'a pour l'instant aucune incertitude. La suite dans le reportage ci-dessus.