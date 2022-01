Affaire Jubillar : qui sont les militaires qui participent aux fouilles ?

En toute discrétion, ils vont inspecter la moindre parcelle suspecte. Il s'agit des hommes de la Fouille opérationnelle spécialisée (FOS), des militaires qui constituent peut-être la meilleure chance de retrouver le corps de Delphine Jubillar. La méthode peut sembler rudimentaire, mais le détecteur que manie le sergent Alex est capable de repérer le moindre gramme de métal jusqu'à 40 cm de profondeur. Le chef de la section de la FOS indique qu'"on peut détecter tout ce qui est implant dentaire, téléphone portable, une clé de voiture, bouton de jean". Exactement ce que les enquêteurs espèrent trouver pour enfin découvrir le corps de l'infirmière et confondre Cédric Jubillar. Preuve de leur importance, dix hommes de la FOS sur vingt-deux au total ont été réquisitionnés cette semaine. Les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse espèrent mettre à profit leur expertise et leur moyen ultra-perfectionné, comme des géoradars pour savoir si la terre a été retournée. "Ça permet de nous rendre compte des différents changements de densité du sol. Si dans le sol, on a une cavité, on pourra la voir sur l'écran", explique l'adjudant Marc, chef de groupe de la FOS. Ces militaires appartiennent au 17e régiment du génie parachutiste basé à Montauban. Une section régulièrement envoyée sur des fronts extérieurs, souvent chargée de détecter des engins explosifs, mais qui cette fois va peut-être permettre de résoudre une énigme judiciaire. Des experts qui ratisseront les 10 hectares de fouilles plusieurs semaines s'il le faut. TF1 | Reportage H. Dreyfus, I. Bornacin, A. Ponsar, J.V Fournis