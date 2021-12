Affaire Jubillar : un nouveau rebondissement

Dissimulée sous un voile noir, la compagne de Cédric Jubillar est emmenée par les enquêteurs à la gendarmerie de Gaillac. Depuis 7 heures, ce mercredi matin, Séverine, 44 ans, est entendue en garde à vue. Les juges d'instruction la soupçonnent de recel de cadavre. Le principal suspect et sa compagne actuelle se connaissaient de vue depuis longtemps. Mais le couple s'est rapproché lors d'une battue organisée en avril 2021 pour rechercher l'infirmière. Cédric Jubillar avait révélé leur liaison en diffusant une photo d'eux sur Facebook. Dans une vidéo du 14 octobre dernier, on y voit Séverine quitter le domicile des Jubillar. Le 16 juin, lors d'une première audition comme simple témoin, Séverine affirme avoir plaisanté avec Cédric Jubillar à propos de la disparition de son épouse. Quatre mois plus tard, elle affirmait que Cédric Jubillar n'avait rien à voir avec la disparition de sa femme. Depuis l'incarcération de Cédric Jubillar, le couple correspond par lettre chaque semaine. Autant de courriers qui sont systématiquement relus par les enquêteurs. La suite dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage H. Dreyfus, S.L. Cohen