Affaire Maelys : de nouvelles photos de Nordahl Lelandais dévoilées

C'est la toute dernière image de Maëlys vivante, mais aussi l'une des premières preuves que les enquêteurs ont récolté contre son meurtrier présumé. On y voit une silhouette de petite taille habillée en blanc sur le siège passager de la voiture de Nordahl Lelandais. Il est 2 h 47 du matin. L'ancien maître-chien vient de quitter le mariage avec Maëlys à son bord. Elle semble blottit contre la portière. Ces photos ont été captées par cette caméra de vidéosurveillance à 900 m de la salle des fêtes. Après avoir nié pendant des mois, Nordahl Lelandais reconnaît qu'il s'agit bien de Maëlys dans sa voiture. Selon lui, elle est montée volontairement pour aller voir ses chiens. Pour cet avocat, ce sera l'une des questions centrales de son procès qui s'ouvre dans trois semaines. Septembre 2018, magistrats et enquêteurs reconstituent en temps réel les moments-clé de la nuit de la disparition de la fillette. Nordahl Lelandais est présent lui aussi, barbu, vêtu de noir, sur le parking de la salle des fêtes où se déroulait le mariage. Nous avons choisi de flouter le mannequin qui représente Maëlys par respect pour sa famille la voiture du suspect quitte d'abord les lieux. Nordahl Lelandais explique aux juges que Maëlys se met à pleurer, qu'il panique et lui donne plusieurs coups au visage. Selon lui, la fillette décèdera accidentellement juste après. Il conduit ensuite les juges jusqu'à l'endroit où il dit avoir abandonné Maëlys, une première fois. Puis jusqu'à sa salle de bain où il se change avant de repartir au mariage pour se forger un alibi. Nordahl Lelandais a toujours nié avoir infligé la moindre violence sexuelle à la fillette. L'autopsie n'a pas permis de déterminer si cela avait été le cas. Mais dans le téléphone du suspect, deux vidéos d'agressions sexuelles de ses propres petites cousines sont retrouvées. C'est l'autre question qui demeure sans réponse à l'approche du procès pour l'avocat de la mère de Maëlys. Vers 4h du matin, Nordahl Lelandais quitte définitivement le mariage. Il déplace la dépouille de la fillette à 18 km de là. Elle sera retrouvée six mois plus tard sur ce terrain escarpé. Le lendemain, juste après avoir été entendu par les gendarmes comme témoins, il lave ici minutieusement sa voiture. Il ne passera 47 minutes rien que sur le coffre. La scène est de nouveau enregistrée par une caméra. Ce coffre dans lequel les enquêteurs découvriront finalement une infime tache de sang de Maëlys qui mènera Nordahl Lelandais aux aveux. T F1 | Reportage R. Bey, S. Mourava