Affaire Maëlys : des invités du mariage témoignent

Ce sont des photos inédites de Nordahl Lelandais, prises quelques instants avant l'enlèvement de la petite Maëlys. En tee-shirt bleu et short blanc, le tueur présumé fait la fête comme n'importe quel autre invité du mariage. Maud et Christian sont des amis de longue date des mariés. Ce soir-là, ils ont croisé son chemin. Pour la première fois, quatre ans après les faits, ce père et sa fille sont les premiers invités à accepter de témoigner. Les 200 convives sont réunis dans la salle de fête. Nordahl Lelandais, lui, est invité à la dernière minute. Il est un peu plus de minuit lorsqu'il réapparaît au mariage. La soirée bat son plein. Christian se rappelle l'avoir vu. Il ne remarque rien de suspect. Nordahl Lelandais discute avec Maëlys, une fillette de huit ans qu'il ne connaît pas. Très vite, la petite fille le surnomme tonton. Elle dit à des proches qu'il veut lui montrer ses chiens. L'enquête démontrera qu'elle disparaît ensuite en moins d'un quart d'heure. Maëlys est introuvable. Les parents de la fillette donnent l'alerte. Les chiens de la gendarmerie perdent la trace de la fillette sur le parking de la salle des fêtes. La dernière image d'elle est captée un peu avant 3 heures du matin à 800 mètres par une caméra du centre-ville. Maëlys est à bord de la voiture de Nordahl Lelandais. Une demi-heure plus tard, il est de retour au mariage sans elle. Qu'a-t-il fait pendant ces trente minutes ? À quel moment lui a-t-il ôté la vie ? Pourquoi avoir gardé le silence aussi longtemps avant d'avouer six mois plus tard ? Des réponses que la famille de la fillette espère obtenir lors du procès en janvier prochain.