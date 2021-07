Affaire Mila : les condamnations auront-elles valeur d’exemple ?

Sans doute, ce soir, Mila a le droit d'avoir le sourire. En janvier 2020, sur les réseaux sociaux, la jeune fille s'était exprimée sur l'islam de façon véhémente. Elle avait reçu en retour 100 000 messages de haine et de violence. Ce mercredi, une personne a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour menace de mort. Dix autres à quatre et cinq mois de prison avec sursis pour harcèlement. Chacun devra payer 1 000 euros de frais d'avocat. Onze condamnés de 18 à 29 ans sans casier judiciaire jusqu'à aujourd'hui. Harceler quelqu'un sur Internet et menacer de mort une personne sur les réseaux sociaux est donc passible de sanction. Une condamnation conforme aux réquisitions du procureur. C'est la première fois que cette nouvelle section du parquet pour la répression de la haine en ligne poursuivait pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. Un jugement qui satisfait l'avocate de l'un des condamnés. À l'audience, la plupart des prévenus ont reconnu leurs propos. Certains ont déjà fait appel de leur condamnation.