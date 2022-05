Affaire Monguillot : une décision de justice qui fait polémique

Véronique Monguillot se dit anéantie. Les auteurs présumés de la mort de son époux pourraient ne pas être jugés devant une cour d'assises, mais devant une cour criminelle. Elle le vit comme une trahison. Philippe Monguillot, chauffeur de bus de 59 ans, tombe dans le coma le 5 juillet 2020 à Bayonne après une bagarre avec des passagers qui refusaient de porter un masque à bord du véhicule. Le chauffeur était en état de mort cérébrale. Sa famille et les médecins ont donc décidé d'arrêter les soins cinq jours plus tard. Les deux auteurs présumés risquaient la perpétuité. Désormais, ils encourent vingt ans de prison pour violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Véronique Monguillot voudrait "que la justice ouvre les yeux une bonne fois pour toutes, que ce soit un exemple, qu'il soit pas mort pour rien". La mort de Philippe Monguillot avait provoqué l'émoi dans le pays. Aujourd'hui, Me Thierry Sagardoytho, l'avocat de la défense, estime que la raison l'a emporté. Son client a toujours admis avoir porté le coup-de-poing, mais jamais avoir voulu tuer Philippe Monguillot. Il nous a expliqué que le décès n'était pas un résultat voulu. De son côté, le parquet de Bayonne a choisi de faire appel de cette décision pour que les poursuites soient qualifiées à nouveau en meurtre aggravé. T F1 | Reportage I. Bornacin, M. Bajac, A. Ponsar.